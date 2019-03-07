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傳為生意日夜爭吵 大S否認與汪小菲婚變

2019-03-07 列印
■大S與汪小菲近年屢傳婚變，但二人不時在網上大晒恩愛。
■大S於10年下嫁汪小菲，婚後誕下一女一子。
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　　近年屢傳婚變的台灣女星大S（徐熙媛），昨日又傳出「分訊」。有台灣傳媒報道大S與老公汪小菲近日經常為酒店生意及財務問題而爭吵，令大S萌生離婚之意，並指大S母親要求女兒兩夫婦最好財政獨立。

　　大S立即否認婚變傳聞，強調兩夫婦感情穩定並沒危機。而汪小菲亦在微博轉發自己和老婆包餃子的片段，留言：「昨天還在家包餃子，今天某台灣周刊又杜撰要離婚。這兩天大陸兩會都是正面新聞，大家都忙着拼經濟謀發展，您還有空給我們這些小人物造謠生事，怎麼差距就那麼大。」圖：資料圖片

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