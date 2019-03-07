﻿公開撒嬌「要跟住老公」 袁詠儀「冧計」得逞 黐Chilam甜蜜出巡

47歲嘅美魔女袁詠儀(靚靚)，早前孖住丈夫又返內地掘人仔，亮相新一季綜藝節目《妻子的浪漫旅行》。無愛妻在身邊嘅張智霖（Chilam）人前大嗌「爽呀！」但當睇到太太真情剖白，落淚說「我不會再一個人去旅遊，我一定會跟着他」時，人夫即刻心痛呀！日前下午，呢對恩愛夫婦連體現身銅鑼灣shopping。有老公陪在身邊嘅靚靚，小鳥依人，當發現鏡頭時更不禁露出甜蜜勝利笑容，一睇就知箍實童顏老公啦！



相戀27年嘅張智霖和靚靚，上月是二人結婚18周年紀念日，育有12歲兒子張慕童嘅Chilam夫婦，一家三口飛去北海道度歲兼慶祝紀念日。雪地上，兩夫婦手拖手心連心，人夫留言：「今天是2月8號，也是我們的結婚周年，我們一起看兒子學滑雪，足已！」甜到漏呀！



其後，內地節目《妻子的浪漫旅行2》播出，一個人出走嘅靚靚似乎無預期中嘅開心，向鏡頭剖白時談到無丈夫在身邊嘅日子好唔習慣，更忍唔住喊說：「我一個人坐飛機我很不習慣，去旅遊，我覺得應該是跟我老公的，或是一家三口這樣，我這一次真的是一個人出來。」接着，眼泛淚光嘅靚靚更邊抹眼淚邊說：「我想跟他說，去完這一次以後，我不會再一個人去旅遊，我一定會跟着他，或是他一定要跟着我，他跑不掉這樣。」鏡頭另一邊，Chilam睇到太太落淚後亦變得嚴肅，強作從容說「這是她的撒嬌」，還表示這刻最想抱住太太。



星級夫婦好親民



愛老公愛到開晒口永不分離嘅靚靚，日前素顏與丈夫拍拖行銅鑼灣。恩愛夫婦十指緊扣行利園，買咗袋戰利品後，再繞手去買「叮叮飯」畀乖仔魔童食。見二人在店內貼頭揀微波爐食品，靚靚手指指話阿仔鍾意食「叮叮飯」，Chilam就出手揀了三盒，之後再買多樽XO醬，人妻就負責畀錢。臨走前，女店員向呢對星級夫婦「集郵」，見童顏Chilam揸機自拍，人夫仲笑到有酒窩，表現極度親民，絕對唔係交行貨。離開時，逆齡靚靚就算發現本報都心情超好，笑起嚟成個少女咁，黐埋型夫Chilam身邊，溫馨放閃呀！



採訪 : 李維隆