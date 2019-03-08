忘年拍檔一見如故 ﻿陳松伶 ﻿﻿﻿﻿視江嘉敏為親生女﻿

陳松伶和江嘉敏最近在劇集《福爾摩師奶》首度合作，劇中兩人似主僕又似母女，對手戲好多，雖然年齡差距24載，依然一見如故。這次合體訪問，也是松松主動提出，見她們訪問時笑多過講，就知她們好感情。松松謂已當了嘉敏是自己個女，讚她是用心的新生代演員；而嘉敏亦好欣賞前輩既專業兼無架子，兩人拍完劇仍保持聯絡，仲話期望再有下次合作機會。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 場地：漁獲浜燒



髮型：Simon@Hairrevolution(陳松伶)、Haffman Cheng(江嘉敏) 化妝：Namnam Lam(江嘉敏) 服飾：MARINA RINALDI、Accessories(陳松伶)、Bread&butter(江嘉敏)



該劇中，松松演的「爵士夫人－祖迪費查」和嘉敏飾的「洗衫妹－丁曉堯」，本來身份背景懸殊，但無端變成室友，兩人形容這段關係，似主僕亦似母女，松松說：「我明明落難，仲要堯堯當我係爵士夫人咁對待，但後尾知道佢身世好可憐，大家又互相照應耐咗，慢慢建立咗好似母女嘅感情。」



望原班人馬再拍



現實中，松松亦當正嘉敏是自己個女，「我覺得佢好可愛，亦都睇出佢係個用心嘅新生代演員，我哋唔使埋位嘅時候，佢會教我好多新科技，ig都係佢教我開㗎！佢又兼埋『零食供應商』，成日畀啲新奇嘅零食我哋試喎！」嘉敏亦大讚松松夠專業又冇架子，「佢唔似得有啲前輩氣場好勁，佢畀人感覺好親切，好記得第一場戲，佢見個臨時演員唔識彈琴，雖然鏡頭未必見到佢，但松松都會親自去教，畀着我哋知道未必見到，就hea咗就算啦！佢仲係我哋成組嘅『健康督導員』，成日提醒大家注意健康，一定要食飯同食生果，成組人個個都真係好乖咁照住做，所以拍攝時氣氛真係好融洽㗎！」



劇集雖然拍完大半年，松松和嘉敏都有保持聯絡，松松說：「我哋成日會互通消息，我返嚟香港又會搵佢同埋劇組嘅人，因為成班人都合作得好開心，希望可以大家再合作過。」嘉敏即點頭和應，「最好原班人馬再拍過，大家又一齊再玩過。」



