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﻿陳煒激瘦被封「紙板公仔」

2019-03-08 列印
■陳煒稍後專程到上海欣賞陳松伶的舞台劇。
■陳松伶笑言陳煒太瘦，可以把她抱起。
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　　陳松伶、陳煒（煒哥）及蘇永康等前晚錄影無線新節目《大娛樂家》，陳松伶即場抱起拍檔陳煒，笑指煒哥瘦到似紙板公仔，故要試抱她，又指合作《福爾摩師奶》後情同姊妹，但未試過相約吃飯，笑謂要向監製度期。煒哥稍後到上海欣賞陳松伶演舞台劇，談到可有留意該劇的收視成績，陳松伶認為中規中矩，好耐未有這類型本土劇。提到《福爾摩師奶》與《學是學非》演員對壘玩遊戲，陳松伶笑言不夠對方嘈。

　　身為節目主持之一的蘇永康表示一定會碌人情卡邀嘉賓上節目，而自己每集都會抱學習態度。
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