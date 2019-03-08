靠跑步走出情緒病 ﻿盧巧音﻿﻿赴日首戰馬拉松﻿

近年戰勝情緒病的盧巧音(Candy)年前聽從醫生建議，做有益身心帶氧運動，沒想到由網上健身操開始，後來被老公Sammy(樂隊Kolor的主音蘇浩才)成功游說加入跑族行列，由抗拒到熱愛，嚟緊周日(10日)更會衝出香港遠赴日本名古屋，迎戰人生首個「全馬」賽事。未出發先興奮，她開心說：「對我嚟講，o依家搵到想要嘅嘢就係跑步，開心就夠！」採訪：方騫平



服裝：New Balance 髮型：Tommy Tom@ Xenter Salon 化妝：Macy Chan



因為盧巧音左腳上5吋下5吋有粒好似乒乓球的舊患，行得快都會痛，受腳患所困，跑步對Candy來說好艱難：「自從07年開始患上抑鬱症，情緒唔好，咳、哮喘…身體毛病都出晒嚟，唔想一直依靠藥物，唯有聽醫生建議行山、游水郁吓，老公見我體能有番咁上下，話不如陪我跑吓，結果我真係跑得到，開始建立信心，仲意外地，跑跑吓舊患消失了。帶氧運動真係可以令人開心，治療到抑鬱。15年打後我冇再食抗抑鬱藥，醫生叫我：『唔使返嚟，唔想見到你！』O依家連哮喘藥都停埋。」



首次出戰「全馬」，Candy冇畀自己壓力：「呢嗰女子馬拉松容許跑手跑6至7個鐘，比平日5小時遲收閘。幾十歲人，我只係想睇吓能否應付得到呢個旅程，同埋追小小時間，而且可以提升一吓跑姿，贊助商有提供教練幫我，老公又係我跑步助教。教練Check過，目前狀態可以5小時內返到終點，對我嚟講經已算係達標。但我唔容許自己行返終點，呢個係體育精神！」她又滿足道：「O依家我好開心，終於有樣嘢可以自己一手一腳創造出嚟。跑步嗰種係自high開心，唔想有人喺身邊，連老公都唔要；至於玩音樂係一班人齊齊high，係兩個feel。」



