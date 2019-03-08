隔空鼓勵老友 ﻿華仔搞到秋生爆喊﻿

劉德華昨日出席香港電影評論學會大獎頒獎禮，將「最佳男主角」獎頒給黃秋生。由於秋生所拍電影不能在內地上映而被壓低片酬，華仔即表示可用最高價錢開戲給他。秋生感動之餘，更大爆華仔是圈中首個整喊他的人。



昨日頒獎禮頒發五個大獎，由陳果執導的《三夫》獲得最佳電影、最佳導演和「最佳女主角」曾美慧孜；《淪落人》則獲得最佳編劇及「最佳男演員」黃秋生兩獎。



擔任頒獎嘉賓的華仔在台上表示：「秋生曾講過有人因為佢嘅電影唔能夠喺內地上映而壓低佢嘅片酬，我考慮過開戲畀佢，仲會以香港最高價錢請佢。」



對於華仔以香港最高價錢開戲畀自己，秋生笑指華仔是很好的朋友，也是電影圈中第一個整喊他的人，他說：「新年時我因為劇團嘅事傳訊息畀華仔，佢回覆一番鼓勵說話，搞到我即刻爆喊。」



