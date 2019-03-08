  • 2019年3月8日 星期五
  • 17º
  • 92%
熱門： 驚安の殿堂周潤發華為最低工資西九奪命車禍

日報新聞 > 娛樂

翁虹婚後定居內地勤回港陪90歲父母

2019-03-08 列印
■翁虹近年定居內地，但會經常返港探父母。
■吳博君坐輪椅出席藝進同學會晚宴。
Previous Next

　　藝進同學會昨晚舉行「藝進情濃30載」晚宴，副會長黃澤鋒透露55席全爆滿，希望為一間護老院籌約60萬元善款，他之前力邀周潤發，惟對方拍戲受傷未能出席。

　　久未露面的翁虹婚後定居內地，但一直有返港，因父母已90歲，未來都會多返港陪兩老，雖然內地工作較多，但若香港有適合工作也不介意回來。

　　與廖啟智同屬第8期藝訓班的吳博君患上「漸凍人症」，太太陪他坐輪椅出席。他透露因肌肉慢慢流失令手腳乏力，走路不便，感激藝進同學會幫忙籌得10萬元醫藥費，他坦言每月花萬元看中醫，醫療費令他感壓力，幸有朋友一直幫忙。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd