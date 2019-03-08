﻿結婚4周年遊日本 冧死老婆 祖藍激讚亞男無缺點

娛樂圈大忙人要婚姻保鮮實在唔容易，不過依然出產咗唔少「愛妻號」，好似王祖藍肯定係代表之一。佢雖然同太太李亞男結婚4年，最近仲生埋囡囡Gabrielle，但係已講明唔會有咗個女就唔理老婆。果然早前佢就帶咗坐月「出關」的亞男去東京食餐飽，老婆亞男仲大爆祖藍本身雖然唔多鍾意影相，但為咗嬌妻全程自動波用老公視角做攝影師不停幫老婆影相；唔多鍾意當面讚人嘅佢，原來仲會成日喺工作人員面前偷偷讚老婆：「我老婆冇缺點㗎！」傳番畀亞男知當然好鬼冧豬，仲話：「幾辛苦為頭家都值得啦！」



亞男話每年祖藍都會帶她去外遊慶祝2月14日的結婚周年兼情人節，今年選擇到東京慶祝結婚4周年，只因祖藍知道亞男為佗Gabrielle戒口戒得好辛苦，「佢知道我好鍾意食魚生，但係為咗佗囡囡足足一年冇碰過刺身，所以佢專登話帶我去東京食餐飽，佢係幾細心嘅。」亞男仲爆原來平日祖藍好少讚她，反而鍾意在身邊人面前讚老婆，「我最近聽番啲工作人員講，原來佢成日讚我話『我老婆冇缺點㗎！』我聽見當然好冧，咁樣幾辛苦為頭家都值得啦！」



亞男和祖藍此行安排了5日行程，由於兩公婆太愛吃，除了去睇富士山，其餘時間就是四周圍食嘢。可惜，亞男和祖藍甫抵埗即「攝親」，為了健康着想，二人拖延到行程最後1天才敢吃刺身，作為「魚生控」的亞男，當然未夠喉啦！她說：「因為食嗰陣我仲有少少鼻水，都唔夠膽食太多，但我已經好感恩，因為我知道我老公係為咗我可以食到地道嘅刺身，先帶我嚟東京。」問到等待多時終可吃刺身，為何不拍照留念時，亞男謂：「因為日本人好尊重食物，佢哋個個喺師傅手上接過刺身之後，都係第一時間品嚐，冇人會影相，所以我覺得我應該尊重佢哋嘅文化，完全唔敢相機食先。」



祖藍主動做攝影師



講到此行最難忘之處，亞男話肯定係老公主動化身專業攝影師，「我老公一向都唔多鍾意影相，但因為佢知我鍾意，今次自動自覺幫我影咗好多靚相，而且全部構圖都好有心思，唔少朋友都讚佢影得我超瘦，好多謝佢咁有心機搵角度。」原來亞男生女後足足重了15磅，不過坐月期間冇諗減肥，但之後食番營養餐，希望慢慢可以去番以前磅數。



除了食同影相，亞男仲趁機幫祖藍和囡囡買靚衫，「平時冇乜機會兩公婆一齊睇衫，佢自己又冇時間買，當然，我亦有幫阿女買咗啲可愛嘅嘢。原來做咗媽咪之後，心思真係會喺晒BB身上，我呢個Trip好少睇自己嘢，主要都係幫老公同阿囡揀啲適合佢哋嘅嘢。」由於這次是亞男生Gabrielle後首度分開，所以相當掛住囡囡，「好彩有屋企人同陪月姐姐輪流幫手照顧阿女，佢哋有時間又會拍阿囡嘅最新近況畀我哋睇，所以都好放心。不過臨飛返香港之前嗰晚係特別掛住，因為知道第二日就有得見喇。有樣嘢好搞笑，我哋返到屋企，第一時間梗係走去抱吓阿囡啦！點知當爸爸抱佢嘅時候，個女第一次扁嘴，真係好可愛，我估佢可能想問爸爸『點解個trip冇佢份？』哈哈！」亞男又大讚Gabrielle好易湊，「佢好少扭計，成日都好鍾意瞓覺，又容易笑，所以湊佢真係冇乜話難，因為每一刻都係好甜蜜嘅。」



採訪：杜淑霞



