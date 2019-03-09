年廿八確診 初五開刀 金燕玲積極治療子宮癌

64歲的金燕玲昨日接受密友蘇施黃的電台節目訪問，驚爆年廿八（上月2日）證實患子宮癌，年初五（上月9日）即開刀做手術，但她積極面對，為了應付之後5次化療，她要確保身體強壯，而密友阿蘇一直扶持她，情人節更特意找來栗子蛋糕O氹她。



金燕玲在阿蘇訪問中自揭患癌心路歷程，她透露新年前女兒返港，兩母女更一起做子宮頸抹片檢查，其後護士告訴她報告「麻麻哋」，金燕玲在1月30日見醫生，翌日入院全身麻醉做內窺鏡檢查，年廿八確診患子宮癌一期，年初五即開刀動手術，一共需接受6次化療！阿蘇指金燕玲知悉患癌時異常冷靜，金燕玲說，除阿蘇和關之琳外，其他人不知她患癌，她亦不敢告訴身在英國的女兒Emma，「知道後她一定喊及擔心我，我就更加擔心，這種壓力會令我情緒更波動。」她完成手術後才將病情告訴妹妹及女兒，「開完刀我好弱，但又要作狀扮無事，照常跟女兒視像，她又經常問我為何那麼早瞓。」



金燕玲坦言，說跟妹妹是10多年來第一次傾偈，患病後感到身邊好多人愛惜她。由於金燕玲患的是USPC惡性腫瘤，不能做微創手術，要一次過割掉淋巴、子宮、卵巢和盲腸，「還有一個類似豬網膜的部位，全部切除，這個瘤好陰濕，要仔細做化療及電療，希望可以控制。」



金燕玲表示傷口已痊瘉不少，亦完成第一次化療，現已有脫髮現象，之後或會剃光頭。她亦要保持身體強壯才可繼續做化療，但身體弱及免疫力低，會減少出外及戴口罩。由於患病時胃口差，阿蘇於情人節訂了栗子蛋糕，讓她吃得開心，阿蘇說：「她好好胃口，入院那麼耐，第一次聽到她說好好食。」



