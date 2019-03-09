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《大丈夫》嘉倫病逝享年80歲

2019-03-09 列印
■導演章國明在社交平台分享嘉倫的舊照及近照。黑白圖片
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　　1976年演出麗的電視劇集《大丈夫》及多部電影的嘉倫，今晨於美國因腎衰竭引致併發症病逝，終年80歲。曾跟嘉倫合作電影《邊緣人》的導演章國明，昨日中午在社交平台貼上黑白照，留言：「嘉倫 剛剛走了…」。

　　章國明前日在社交平台上載當年嘉倫出席他與太太的婚宴合照，透露對方病重，章留言：「搵到兩張嘉倫同太太Shirly喺我地（哋）婚宴嘅合照，Shirly同我老婆都係前國泰空姐，嘉倫台上唱嘅梗係《大丈夫》啦！而美國製片人Gine現正幫我拍攝佢嘅片段for《邊緣人》放映會，不過原來嘉倫正患重病，希望佢早日康復！」樣貌俊朗像混血兒的嘉倫，講得一口流利英語，76年跟蕭芳芳合演梁普智執導的電影《跳灰》，隨後的影視作品多是演警探，80年代後期息影後與太太移居美國。



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