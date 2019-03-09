與經理人互轟 G.E.M. 單方面宣佈解約

08年入行的鄧紫棋（G.E.M.），前晚突在社交網上載由代表律師發出聲明，指她與「蜂鳥音樂」即時終止獨家經理人合約，而音樂創作合約同於本月底約滿後終止，更指責當中涉及違約問題。「蜂鳥音樂」昨亦發聲明否認指控，反指她與身邊人有意獨立處理個人音樂事業。G.E.M.昨仍出發為澳門騷綵排，似泛淚光稱不想變成罵戰，避談是否怕星途盡毀。



G.E.M.在網上寫長文自爆多年來被公司不公平對待，直至數月前發現公司嚴重違約，她開始跟公司調解，但雙方未達和解，為保護自己才狠心下決定。她寫道：「這輩子除了我爸爸，你們曾是我最信任的男人吧。可惜我們終於來到，一個句號……幾個月前當我發現公司的嚴重違約後我還是沉著氣盡量去溝通，希望和平解決事情……我真的盡力了。」G.E.M.稱自己一直配合完成已接下的工作，除了其中一個未獲她事先同意的代言合約。



「蜂鳥音樂」昨午在社交網發聲明，反擊G.E.M.的指控。聲明指雙方多年來合作愉快，合約於2022年才屆滿，遺憾G.E.M.欲今後與身邊人獨立處理個人音樂事業，又指曾提出不同方案，無奈G.E.M.提出多項無理要求。聲明也強調從未涉及任何「違約及不法行為」，若再有言論涉及中傷，會保留法律追訴權利。



G.E.M.昨午2時許現身荃灣寓所外，對於「蜂鳥音樂」發聲明否認指控，G.E.M.道：「我要講已經講晒，要做嘅要交晒畀律師處理。我只希望件事唔會演變成罵戰，希望正確嘅事得到公平對待……同佢哋繼續擾攘落去都無咩好處，如果件事最後都落到法庭嘅話，我只能夠勇敢面對。」問到合約期是否2022年才屆滿？會否怕像Soler樂隊星途盡毀？G.E.M.不停搖頭沒回答。



