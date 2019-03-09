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甘比陪伴離開醫院大劉中氣十足：無事！

2019-03-09 列印
■大劉和太太甘比離開養和。
■大劉日前如常返公司處理業務。
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　　早前有內地網媒誤傳67歲的劉鑾雄（大劉）再度入院，不過就在該不實新聞傳出之際，大劉被記者拍到精神奕奕如常返回灣仔的辦公大樓，他並向傳媒親證自己健康沒出現問題。

　　昨日中午12時許，傳媒在養和醫院外見到一輛白色七人車掛着屬於大劉的車牌「1 L0VE Y0U」出現，未幾身穿藍色睡衣的大劉戴着口罩坐在輪椅上，由護士推出醫院，劉太甘比（陳凱韻）及保鏢均有陪伴在旁。當大劉被問到是否身體不適時？他中氣十足地回應：「無事！」同時護士把輪椅推到七人車前，大劉自行起身上車，然後更伸手扶太太上車一起離去。

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