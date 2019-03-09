﻿男友求婚成功「雙喜臨門」 何超盈明年擬於古堡出嫁

賭王何鴻燊四房千金何超盈，去年11月帶男友Thomas Xin到日本出席好友的婚禮，她日前被拍到與媽媽在中環歎茶，身形突變「幸福肥」。超盈昨日分享男友向她求婚的浪漫短片宣佈婚訊，而被指屬意在葡萄牙的古堡舉行婚禮的她更將為人母！



賭王何鴻燊喜事一單接一單，繼早前三房兒子何猷啟宣佈已婚後；日前四房千金何超盈被拍到身形驚現「幸福肥」，惹來有喜疑雲。昨日超盈終在微博分享男友Thomas Xin向她求婚的短片，只見Thomas在朋友協助下，在公園內佈置了氣球樹，跟着拖超盈到樹下跪地求婚，超盈除了「Say Yes」外，又大晒求婚鑽戒並留言：「多謝朋友幫我保守呢個秘密咁耐，喺朋友圈已係舊聞，O依家終於可以同大家分享呢個開心片段，希望畀一點空間我面對人生呢新一頁，我已準備好給一個驚喜畀爹地媽咪。」



賭王得知喜訊甚開心



據超盈身邊閨密透露，超盈懷有身孕，加上與Thomas Xin的婚訊屬「雙喜臨門」；又指超盈於去年9月生日時訂婚，超盈媽媽在場見證未來女婿Thomas送訂婚戒指。



之前超盈也曾透露賭王爸爸為想見證她出嫁而練習行路，有指超盈想給父母驚喜，而父母得知喜訊也大感開心，但由於今年是「盲年」，婚禮會於明年才舉行。據知婚禮地點屬意在葡萄牙，更希望在古堡舉行婚禮。



猷君：我姐要嫁出去了！



超盈胞弟猷君昨日亦在微博透露見證家姐出嫁的心情，坦言不捨得，並叫未來姐夫好好照顧家姐。猷君亦分享多張姊弟合照，留言：「人生第一次心情如此的複雜！我也是時候要接受現實了，我姐要嫁出去了……我很不捨得，真的很不捨得……Thomas，請照顧好我家姐。」







本報記者



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