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「籮霸」晒巨鑽戒宣佈訂婚

2019-03-11 列印
■珍妮花和A-Rod昨日宣佈訂婚。
■珍妮花大晒巨型鑽戒。
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　　49歲「籮霸」珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）和43歲紐約洋基隊退役棒球手Alex Rodriguez(A-Rod)，上月初先甜蜜慶祝拍拖兩周年，事隔一個月，兩人在巴哈馬度假，A-Rod就成功向「籮霸」求婚。昨日她和A-Rod上載二人拖手的照片，大晒巨型方形鑽石求婚戒指，A-Rod更留言「she said yes」。

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