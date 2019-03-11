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金在中自爆幾日唔沖涼

2019-03-11 列印
■金在中嫌自己未夠fit唔敢除衫向歌迷騷肌。
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　　韓國男團JYJ成員金在中前晚假亞博進行粉絲見面會及演唱會，跟Fans玩遊戲兼補祝生日。期間他大爆私密話有時幾日唔沖涼：「平時隔幾日會吸一次塵，我鍾意睇到堆積起嚟嘅貓毛，冇嘢做喺屋企嘅話，會兩、三日都唔沖涼，但咁樣反而啲貓會鍾意走過嚟。」

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