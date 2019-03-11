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﻿myTV SUPER Love Nature4K頻道 24小時播放4K節目

2019-03-11 列印
節目：《久旱》 播放時間︰逢星期六，下午5時20分 播放頻道：Love Nature 4K(CH403) /Love Nature HD(CH402)/Blue Ant點播區 節目內容： 贊比亞的盧安瓜谷經歷了一個最難熬的旱季，七個月沒有降雨和不斷上升的氣溫。加上今年的厄爾尼諾現象，乾旱可能比平時更加厲害。
節目：《征戰火焰山》 播放時間︰3月24日起，逢星期日，下午5時20分 播放頻道：Love Nature 4K(CH403) /Love Nature HD(CH402)/Blue Ant點播區 節目內容： 埃塞俄比亞的達納基勒窪地不僅是地球上最不適合居住的地方之一，而且是地質活動最活躍的地區之一。火山學家湯菲佛帶了一群冒險的遊客穿過達納基勒去看爾塔阿雷火山。
節目：《怪奇「物」語》 播放時間︰逢星期二，下午2時10分 播放頻道：Love Nature4K(CH403) /Love Nature HD(CH402)/Blue Ant點播區 節目內容： 在殘酷的動物王國中，狡猾和蠻力決定了生存的一方。有些動物擁有強大的化武來增加生存機會，不同的化學物質有不同的用途，如有毒液能癱瘓獵物。
節目：《非常非洲》 播放時間︰逢星期六，下午4時30分 播放頻道：Love Nature 4K(CH403) /Love Nature HD(CH402)/Blue Ant點播區 節目內容： 南非的龍山是擁有大陸上最壯麗美景的地方，它的氣候和生態急劇變化，影響陸空生物和天上猛禽的生活環境。
節目：「非」常水世界 第一季 播放時間︰逢星期三，下午1時20分 播放頻道：Love Nature4K(CH403) /Love Nature HD(CH402) 節目內容： 攝制隊跟隨南非紅樹林及其居民，從潮漲到潮退再變回潮漲，遇到保持森林清潔的紅爪紅樹林蟹，幫助牠為各物種提供食物和住所。另外，亦會帶你一探非洲最豐富多樣性的野生動物區之一奧卡萬戈三角洲。調查三角洲的運作方式，以及瞭解居住在該地區的各樣有趣物種。
節目：深入印度 播放時間︰逢星期日，下午5時20分 播放頻道：Love Nature 4K(CH403) /Love Nature HD(CH402) 節目內容： 在印度神奇的荒野中，帶觀眾去看一些最具代表性的物種，以及其他生物的日常生活和挑戰。
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Love Nature4K頻道是一條令你發掘、探索，同埋連結大自然奇觀的頻道，頻道更利用最高質素的4K拍攝技術，展示全球的獨家系列。部份Love Nature4K頻道節目播出後亦可於Blue Ant點播區內重溫。

*頻道、節目或節目內容如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準。

**4K畫質須以4K兼容裝置透過myTV SUPER解碼器連接10 Mbps或以上之寬頻網絡。

撰文:本報記者
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