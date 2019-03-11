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﻿碧咸現身銅鑼灣被包圍

2019-03-11 列印
■碧咸在停下讓fans拍照，好親民。 網上圖片
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　　「萬人迷」碧咸前日在越南出席品牌大使活動後原來昨日已飛抵香港，更被拍到在銅鑼灣百德新街一家名店購物，在店內來回踱步試鞋、試外套，最後在短短半小時成功掃走4對波鞋及數件外套，花費約3萬多港元。不少fans發現他現身即包圍該名店，場面熱鬧！
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