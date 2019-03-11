  • 2019年3月11日 星期一
  • 22º
  • 67%
熱門： 埃航空難吐露港公路女教師墮斃呂慧儀菲傭

日報新聞 > 娛樂

﻿陳曉東打針開騷四度灑淚

2019-03-11 列印
■東東在紅館Show中講心路歷程，感觸萬分。
■梁詠琪擔任表演嘉賓。
Previous Next

　　陳曉東前晚首次在紅館舉行演唱會，眼淺的他在台上感觸地喊了4次，因為在紅館開騷是他的夢想，期待已久，而且難關重重，開騷前感親病了，要去按摩及到醫院打開聲針，亦由他話畀大家聽，唔好放棄。因此，他好想再在紅館開part 2。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd