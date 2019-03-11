﻿三位「大美人」同場 青霞之之嘉玲撐胡軍慶功宴

由胡軍主演的舞台劇《哈姆雷特》前晚舉行慶功宴，其好友份量十足，除了好友劉嘉玲及關之琳等出席外，連林青霞也低調現身。據知青霞在台灣宣傳電影《滾滾紅塵》修復版時，曾與胡軍短訊聯絡，更決定甫落機便來支持老友，促成三位「大美人」同場！



林青霞、關之琳（之之）、劉嘉玲三位公認的「大美人」前晚均有出席胡軍主演的舞台劇慶功宴，同場還有鍾鎮濤、周勵淇、金像美指張叔平等，場面相當熱鬧。



胡軍受訪時大讚同台演出的太太（盧芳）及女兒（暱稱:九兒）表現出色，但不敢給自己打分數，留待觀眾決定。問到日後可有機會跟好友嘉玲同演舞台劇？他笑稱廣東話不行，說普通話就隨時都可以：「我也希望有機會和香港的導演和演員合作。」



嘉玲籌拍亞洲版《盜海豪情》



劉嘉玲則表示最近替丈夫梁朝偉挑選一些夠刺激的工作，希望激發他的興趣。她又稱兩夫妻都有意嘗試幕後工作：「最近正在籌備一套亞洲版的《盜海豪情》，希望找到好班底，他（梁朝偉）之前在日本和木村拓哉的合照給了我一些靈感，想集齊不同地方的型男合作，日本就有木村，還可以找韓國和台灣型男，我心目中都有人選，但目前要先寫好劇本，女主角方面就想找一位絕色靚女主演。（你就是絕色靚女？）我是靚女，但不是絕色，以前覺得輪廓靚就是靚女，現在會覺得有個性有氣質的女仔先靚。」談到周潤發早前拍戲意外撞傷頭，嘉玲祝願發哥早日康復，着對方「不要太搏命」。



之之戥金燕玲患癌心痛



金燕玲日前承認患子宮癌，並透露只將病情告訴好友之之及蘇施黃。之之直言戥金燕玲心痛，身為朋友最重要是在身邊支持她。之之表示：「我知她（金燕玲）好辛苦，還有五次化療要做，這是一個幾難過的關，大家都要鼓勵她，我知阿蘇（蘇施黃）會陪她打麻將，但我不識打，會陪她傾偈。她都要好好休息，回復體力。她好正面，相信她能捱得過。」關之琳又謂自己因受母親影響，一直勤做身體檢查，知道金燕玲患病後，即增加身體檢查的項目，並認為大家要時刻珍惜身邊的人。



本報記者