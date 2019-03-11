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﻿《荷里活》演養母養女 王子涵慰問患癌金燕玲

2019-03-11 列印
■王子涵否認緋聞，坦言恨快點拍拖。
■王子涵早前跟金燕玲在劇集《荷里活》中合作。
■羅天宇(左一)和王子涵等出席活動。
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　　王子涵（Ada）和羅天宇昨日出席「全港運動會賽馬會全城躍動活力跑」。談到曾合作拍《荷里活有個大老千》、劇中飾演其養母的金燕玲近日自爆患子宮癌，王子涵直言感到擔心，有叫爸爸王晶問候對方，合作拍劇時見對方好精神又中氣十足，不會呻攰。

　　談到被傳與編審李梓樅撻着，子涵重申兩人只是好友，當日做完宣傳活動後相約吃飯，爸爸睇過有關報道，但無過問。至於好友莊思敏承認有追求者，她指對方要求高，兩人的擇偶條件不同，自己也想快點拍拖。此外，羅天宇透露將會參演新劇《降魔的2.0》，戲中扮演古代降魔人的他會有不少打鬥戲。
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