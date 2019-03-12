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李準基「雞」來好嗎惹笑　蘇志燮學嗌「老婆」起牀

2019-03-12 列印
■蘇志燮回答fans的問題，故意答錯受罰。
■李準基預告會錄製中文版歌曲。
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　　韓國人氣男星蘇志燮前晚在九展舉行Fans見面會。他與fans玩問答遊戲時，多次故意答錯受罰，又應fans要求用廣東話講一句Morning call的說話，蘇志燮即場學講：「老婆，夠鐘起身喇，我愛你！」惹全場尖叫。其後變身hip hop歌手唱多首勁歌，又走下台接近觀眾，令全場high爆。

　　另外，韓星李準基前晚在機場博覧館舉行粉絲見面會。他先以廣東話自我介紹，然後鬼馬跟翻譯員講「大家『雞』（近）來好嗎？」十分搞笑。由於是最後一場，李準基加入了多首歌曲，包括鄧麗君的《月亮代表我的心》，以及張學友的《頭髮亂了》令現場氣氛高漲。

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