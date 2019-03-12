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《緊急救援》操爆肌　陳家樂無緣晒成果

2019-03-12 列印
■陳家樂透露稍後會到墨西哥拍攝《緊急救援》。
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　　陳家樂昨日出席「區區開年飯」活動，他透露正在廈門趕拍英皇電影《緊急救援》，更自爆去年8月與林超賢導演見面時，對方明明叫他學游泳，故短短數個月已學懂蛙式及自由式，豈料開拍時，導演竟將其角色寫成不用落水，認真搞笑！不過，家樂坦言已操出極Fit體能，皆因每次拍攝都全副武裝上陣，惜全片以制服上陣不用騷肌，連台灣男神彭于晏也無緣露肉。

　　問到忙拍戲會否少見緋聞女友陳瀅？家樂表示二人將有新劇出街，昨日亦一起拍宣傳片。記者催他趁宣傳公佈戀情，家樂笑說「冇戀情！只是普通朋友」然後謂與拍檔多見面可培養默契，對拍戲亦有幫助。

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