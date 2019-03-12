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Kenny習慣Steven遲大到

2019-03-12 列印
■Kenny(右)和Steven出席活動，搞笑互窒。
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　　組合BOYZ昨日出席遊戲機主題活動，二人在台上大談那些年的「一蚊跟機」經歷，笑指BOYZ已成為「懷舊」代表。張致恒(Steven)直認將打機當減壓方法：「我們一動一靜，Kenny(關智斌)少打機，他是文人。(讚Kenny？)我說他喜歡「聞人」呀！」。Kenny即反擊爆Steven以前經常因打機遲到，上次到其寓所拍演唱會短片也遲到一小時，不過早已習慣。

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