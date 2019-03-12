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林嘉欣培養女兒欣賞藝術

2019-03-12 列印
■林嘉欣每年也會預留二月檔期去法國參與藝術活動。
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　　連續六年擔任「法國五月大使」的林嘉欣昨日現身發佈會時，分享二月到巴黎拜訪不同藝術家的旅程，見到很多藝術品。談到可有跟女兒分享法國之旅，嘉欣坦言每次到當地也會分享，法國的藝術館更有為小童而設的設施及導賞。談到女兒對藝術的興趣，嘉欣謂身為演員，愛用講故事的方式，向女兒講解畫家的經歷如何呈現在作品中，囡囡聽後亦很感興趣。

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