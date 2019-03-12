﻿聞與舊愛林峯再合作 千語：唔會有呢個機會

吳千語前晚出席香港電影導演會頒獎禮時，她表示去年主力在內地拍劇，問她有時間跟男友施伯雄拍拖嗎？她坦言現以工作為重，「有時間同開心先拍，（會考慮結婚嗎？）過幾年先算。」問她有聽過舊愛林峯結婚嗎？她說：「成日都有呢啲傳聞，唔可信。」並稱與林峯已沒有聯絡，如在公開場合見面會打招呼，問到有沒有再合作的機會？最初她不想多講，之後又話：「其實冇所謂，但我覺得唔會有呢個機會。」



同場的方中信日前與周潤發拍戲時，現場目擊黃德斌誤傷發哥額頭，方中信憶述：「我都覺得奇怪，點解血漿咁淺色，後來先知發哥真係受傷流血。」而鮑起靜早前到英國探望女兒兼湊孫，但大病一場後要休息兩星期才慢慢康復！