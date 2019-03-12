﻿涉提供性招待案受調查 勝利急宣佈退出娛圈

韓國天團BIGBANG成員勝利個多月來備受醜聞困擾，牽涉到其經營的夜店發生毆打客人、性騷擾、涉毒及逃稅，他更被爆涉向投資者提供性招待。當地警方昨日證實勝利涉安排性招待的手機訊息屬實，他隨即在下午於個人社交網站匆匆宣佈退出娛樂圈，震驚演藝界！



現年28歲的韓國人氣組合BIGBANG成員勝利，今年1月底開始不停爆出醜聞。先是被爆投資的當地夜店Burning Sun發生職員暴力打人事件，之後被傳職員慫恿顧客吸毒、夜店合夥人曾向警員行賄，還有另一夜店涉逃稅等。



有人傳閱偷拍照及短片



勝利曾就連串風波主動到警署協助調查和驗毒，驗毒結果確認他沒吸毒。至昨日，韓國警方證實勝利有關性招待的手機訊息內容屬實，正式對他展開調查。有指勝利除了涉安排提供性招待，涉案的手機群組中，曾有人傳閱偷拍的淫照及性愛短片。有韓媒報道指出，該群組中包括男星鄭俊英及崔鍾訓，而鄭俊英更曾涉傳閱逾10條偷拍片段。



無法忍受成「全民公敵」



受到醜聞風波影響，早前疑因欲避風頭突然宣佈入伍服兵役的勝利，昨日下午就峰迴路轉地宣佈要退出娛樂圈！他在個人社交網站發文稱：「我認為此時退出演藝界對我有好處，因為引起社會爭議的問題是如此之大。我會真誠接受調查，以澄清所有懷疑。」他表示在過去的一個月裏，他受到國民的批評和憎恨，「我甚至被說成是全民公敵，要我一個人存活而令身邊人受到傷害，我個人完全無法忍受。」



勝利亦不忘表示，非常感謝韓國內外的粉絲，感激他們過去10年的支持和愛錫，「我在這裏是為了善意和BIGBANG的聲譽，我也到此為止吧！」最後他再次公開道歉，其所屬的YG娛樂則表示，勝利退出的決定和宣言純粹他個人選擇。



資料及網上圖片