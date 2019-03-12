﻿傅嘉莉呻含寃變「小三」 失婚呂慧儀現身：不回應

呂慧儀（Konnie）上周六凌晨，在網上跟前夫黃文迪發表聯合聲明，表明二人已於去年尾離婚，兩人將會共同撫養兒子「蟹籽」，分開原因亦不涉及第三者。消息甫傳出，曾在其婚禮擔任姊妹的傅嘉莉（Kelly）卻忽然在網上呼冤，指責Konnie與黃文迪當年造假緋聞，令她蒙受「小三」污名。



Konnie昨晨如常返到電視城拍攝《愛。回家之開心速遞》。略帶倦容的她大方應記者要求拍照。問到心情如何？她說：「正常返工囉，不會再回應了。多謝大家關心，都是如常生活，家事不會再回應，不用再問我了。」提到前好姊妹傅嘉莉日前網上發文喊冤，Konnie強調不會回應，只專心工作及湊小朋友。再問她跟Kelly是朋友嗎？Konnie同樣拒絕回應，並謂「其實件事已經過去，不會再講。」