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展鵬望B女似老婆 詩詠阿田撇另一半旅行

2019-03-13 列印
■展鵬和詩詠在新劇中，有不少打戲。
■展鵬（右）隨身袋住電話怕單文柔隨時生B。
■詩詠（右）已相約阿田去西藏旅行。
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　　唐詩詠和陳展鵬為無線新劇《唐人街》在電視城開工，詩詠被問到3月14日白色情人節會與緋聞男友Samuel如何慶祝？她說當日要開工，亦沒準備禮物，情人節也沒收到禮物，並說拍完該劇會休息，相約田蕊妮去西藏旅行。問她會否帶另一半同行？她稱沒有另一半，也希望阿田不要帶另一半。

　　陳展鵬的女兒下個月初出世，他說現時開工手提電話也隨身，心情不緊張反而是開心，問他會否再追？他說無所謂，要先看女兒的性格，最好似單文柔，若似他硬頸便難搞。

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