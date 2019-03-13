開工前湊仔返學 失婚呂慧儀：願一切安好

老公黃文迪被揭疑似出軌後，與呂慧儀隨即宣佈上年已離婚。已復工的呂慧儀昨日在社交網分享素顏散步照及與囝囝的合照，所見她精神不俗、笑容滿面，表示已經送咗「老闆」，即係仔仔返學，而她就去咗山上散步，然後再上班，「老闆上學。山上散步。然後上班。」藉大自然氣息散心，她亦hashtag上「願一切安好」，網民亦有留言為她打氣。



婚變後呂慧儀如常返電視城開工，但對傳媒提問拒多作回應，只表示多謝大家關心，亦有指呂慧儀已搬回娘家，離開與黃文迪的愛巢，展開新生活。又有指呂慧儀入行多年儲了不少「磚頭」，在港擁有價值2500萬元的物業。圖：網上圖片



