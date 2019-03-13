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去飯局遭強迫飲酒 葉璇自爆被鬧一粒鐘

2019-03-13 列印
■葉璇在社交網公開該名董事長的惡行。資料圖片
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　　葉璇日前在微博發文指遭一名富商狂鬧一小時，她留言道「有沒有人像我今天一樣，在一桌領導面前被一個國營商場董事長逼喝酒一個小時後、客客氣氣好說歹說不喝酒、仍然繼續逼我喝，還開罵但我仍然不喝飯也不吃站起來就走了，我是不是以後再也不能去逛這個商場了？」

　　葉璇回覆網民留言時補充，現場有一名警察，目睹事發經過後挺身而出斥責這名董事長。她更怒斥，「逼人喝酒應該列為圖謀不軌性侵的一種！」，又表示「寧願失業也不能失節。」

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