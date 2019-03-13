涉十群組發佈偷拍性愛片 ﻿鄭俊英﻿﻿狼狽返韓受查﻿

韓國天團BIGBANG成員勝利前日因性賄賂案而宣佈退出娛樂圈，同時亦證實其歌手好友鄭俊英是他聊天群組的其中一人，他被指發佈偷拍性愛片及出言侮辱曾發生性關係的女藝人。昨鄭俊英由美國返韓，被大批傳媒追訪，混亂中他更被搶去帽子甚狼狽。 圖：網上及資料圖片







勝利近日被爆涉向生意投資者提供性招待，導致要退出娛樂圈，同時被爆有一個8人的聊天群組，散佈多段偷拍的性愛片。而歌手鄭俊英證實是群組成員之一，昨有報道稱他早於2015年在勝利的群組分享自己偷拍的性愛片，受害女子多達10人。



勝利和鄭俊英的群組訊息和片段已還原，當中大部份偷拍性愛影片都是由鄭俊英發出，他曾炫耀自己和女性發生關係，更上載一段3秒鐘的偷拍影片到群組。SBS電視台亦稱取得群組的對話內容，鄭俊英自爆在喪禮和女生發生關係，說自己是人渣，然後就在群組分享影片，勝利回應「即時行樂，請盡量」。韓媒《Dispatch》亦公開鄭俊英在其他群組的對話，他會對發生性關係的女藝人評頭品足，曾形容一夜情女團成員是「餐廳」，又取笑某藝人如「抹布」。



傳群組有男女藝人



鄭俊英更被指有多達幾十個群組分享偷拍性愛片，他於2016年涉偷拍女子性愛片被捕，其後女方撤控。據指鄭俊英與勝利的群組成員包括FTISLAND隊長崔鍾訓、勝利的夜店合夥人劉某（女星朴寒星丈夫）、龍亨俊等藝人，但龍亨俊昨已否認，並稱未曾看過偷拍影片。有指朴寒星和丈夫劉某的性愛片都在群組散佈，朴寒星昨繼續拍劇，她稱丈夫正在受查，她不是嫌疑人。



鄭俊英月初在美國拍攝綜藝節目，因涉散佈性愛片即被劇組飛起。昨日傍晚約6時飛抵韓國，在機場現身時被近100名傳媒包圍，他一直頭耷耷，混亂間被人揭去帽子，狼狽不堪。警方指今日會傳召他接受調查。此外，他參與的另外兩個節目《兩日一夜》和《心酸旅行》都宣佈會盡快刪減他的鏡頭。



