傳涉隊友山口真帆遇襲事件 NGT48羽切瑠菜出道兩日被炒

日本偶像女團AKB48的姊妹組合NGT48的19歲成員羽切瑠菜，去年12月24日正式出道，但兩日後即進入自省期，最後更被炒魷，事務所未有解釋背後原因。羽切瑠菜前日在官網向粉絲道歉，「加入組合短暫時間裏，能站上舞台、參加握手會和開設個人社交網站帳號，猶如做了一場夢。」



羽切瑠菜去年6月在NGT48劇場公演上以二期生身份首次登場，之後在12月24日的研究生公演上正式出道，是隊中被力捧的新成員，但出道短短兩日，就被以「違反團隊規則」為由，無限期停止活動。外界傳她跟隊友山口真帆受襲事件有關，她亦涉搞小圈子、未成年飲酒及偷偷打工。圖：網上圖片







