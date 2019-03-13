﻿從未離婚 十字真言證幸福 林青霞歎意菜係咁笑

近十年，林青霞屢傳與結婚25年的老公邢李㷧婚變，去年更離譜到傳出兩人已離婚，青霞獲20億港元贍養費，甚至跟舊情人秦漢復合及已秘婚，青霞一直未就傳聞回應。本月4日，她從香港飛往台北出席電影《滾滾紅塵》數碼修復版首映會，在停機坪面對媒體詢問婚變傳聞只笑而不答，之後接受當地傳媒獨家專訪時，首度開腔指再婚傳聞實在太離譜，並以十字真言強調與邢李㷧關係：「我幸福美滿，我家庭和樂。」婚變從來未發生，所以日前青霞相約女友人到銅鑼灣歎高級意菜時Keep住笑不停，據現場食客透露，青霞開心地品嚐餐廳招牌菜紅蝦意粉，全程食得開懷、傾得雀躍，離開時更一直微微嘴笑，64歲的她一臉快樂。



90年，林青霞憑《滾滾紅塵》奪得金馬獎影后，電影近日在台灣上映修復版，她應監製邀請回台亮相宣傳。因為婚變傳聞愈傳愈盛，媒體對其婚姻狀況相當好奇，在接受當地傳媒訪問時，她被問到有傳去年與舊情人秦漢在內地領證結婚一事隨即大笑說：「我覺得太好笑了，我覺得應該沒人當真吧，簡直太離譜了。」至於與老公邢李㷧的關係，她首度開腔回應：「我幸福美滿，我家庭和樂。」力證25年婚姻依然恩愛甜蜜。而秦漢經紀人亦出面否認，並表示︰「這怎麼可能？他都在北京拍戲。」



兩夫妻一條心



其實青霞對婚變傳聞一直採取不回應態度，閒時最鍾意約老友陶敏明（狄龍太太）去行街Shopping，中環ifc是其最愛流連地，或者去行山打波做運動保養身體，闊太生活相當充實。她對女兒更是萬般寵愛，前年以1.15億元購入中半山梅道1號The Mayfair豪宅，作為女兒邢愛林21歲的生日禮物；有指邢李㷧同時亦轉贈公司約4億股份給女兒，可見兩夫妻做事仍是一條心。



保鏢小心護送



心情輕鬆的青霞，日前相約女友人到銅鑼灣著名的高級意大利餐廳食晚飯，只見她食足兩個鐘非常enjoy。據當晚同場食客透露，打扮得十分優雅的青霞，與女友人點了招牌菜紅蝦意粉，加上魚及小食，兩人撐枱腳，叫滿整枱食物，加上邊食邊笑，食得非常開懷。約晚上10時，青霞跟女友人道別後，便在保鏢陪同下離開餐廳。保鏢沿途步步為營，向青霞指示座駕的方向；而食咗餐好嘢嘅青霞就精神奕奕，不時露出微笑，步伐仲幾輕快O添，明顯可見心情好到不得了。



採訪：張詠森、李維隆