  • 2019年3月13日 星期三
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﻿名人飯堂

2019-03-13 列印
■餐廳每天只做午餐和晚飯兩個時段。
■餐牌主菜價錢約近千元，小食都要二百幾。
■餐廳座位不算多，幫襯前最好預訂。
■招牌菜紅蝦意粉，蝦夠彈牙，意粉又爽口。
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  位於銅鑼灣的高級意大利餐廳Da Domenico，幾年前舊址在開平道時，已吸引不少名人紅星如賭王何鴻燊及家人、唐英年夫婦和關之琳等幫襯。餐廳主打傳統意大利菜，一般前菜、餐湯和小食約由$250至$480不等，招牌菜為紅蝦意粉，雖然索價近千元，但大大碟又惹味，故不乏捧場客。
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