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﻿後藤真希偷食前男友 丈夫怒提告

2019-03-14 列印
■後藤被指背夫偷漢，其事務所承認有此事，但不便多說。
■後藤真希和丈夫育有兩名子女。
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　　日本偶像組合Morning娘初代成員、33歲日本女星後藤真希，5年前閃嫁小3歲的圈外男友，二人育有一對子女，但昨有報道指後藤真希背夫偷食。《週刊文春》報道，後藤去年與前男友B再聯繫，兩人不僅有肉體關係，女方更狂向B男抱怨對老公的不滿，甚至家暴。後藤丈夫發現她有外遇後，嬲到入稟告B男，雜誌取得後藤的陳述書，當中提到她與B男在酒店房，22日中午以及23日早上，共發生兩次肉體關係。B男反駁後藤丈夫稱女方遭丈夫家暴，感情早已出現裂痕，因此不承認自己是第三者。後藤和丈夫大前日被拍到去按摩店，有傳媒追問後藤出軌一事，她支吾以對。
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