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﻿中英文名均成註冊商標 G.E.M. 或以原名「鄧詩穎」重新出發

2019-03-14 列印
■解約後，又有名字風波，G.E.M.都幾頭痕。
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　　G.E.M.（鄧紫棋）不滿被「蜂鳥音樂」不公對待，日前宣佈和合作11年的經理人結束合作關係，雙方合約風波交由法律解決。歌迷力撐G.E.M.爭取公平權益，雙方合約問題還未得到解決，G.E.M.可能還要面臨中英文藝名爭奪戰，因為「蜂鳥音樂」已把藝名「G.E.M.」及「鄧紫棋」分別在中港兩地註冊商標，換言之她將來繼續演唱或要被逼改名，歌迷擔心影響她努力多年的音樂事業。有歌迷表示一直就是喜歡她的歌和她本人，不管用甚麼名字，甚至以原名「鄧詩穎」重新出發都會支持她。
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