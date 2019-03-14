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認偷拍女性遭解約 鄭俊英願向受害人下跪道歉

2019-03-14 列印
■鄭俊英涉發佈偷拍性愛片，遭事務所解約。
■律師方正賢最早掌握勝利、鄭俊英的群組記錄，並懷疑涉案的有警察高層。
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　　韓國男團BIGBANG前成員勝利捲入性賄賂醜聞，被指以「性招待」海外投資者，同時揭發他與好友鄭俊英、生意夥伴金某、朴寒星丈夫劉某等8人開設聊天群組，散播偷拍性愛片。

  勝利宣佈退出娛圈，就連涉參與「偷拍片群組」的FTISLAND崔鍾訓亦全面停工。前日鄭俊英由美被急召回韓國，疑於昨日與勝利到警署接受調查，鄭俊英前晚發聲明認罪，「我承認我所有的罪行，在未經同意的狀況下偷拍女性，散佈到聊天室中，而且並沒有任何罪惡感做了這樣的行為。我願意為自己犯下的罪行受罰。」他指要向受害人和大眾下跪道歉。

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