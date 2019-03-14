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Kay耳機失靈後台痛哭 老公安慰：你更堅

2019-03-14 列印
■Kay對耳機失靈事件耿耿於懷。
■阿聰撰文慰妻，讚老婆「表現堅」。
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　　謝安琪（Kay）前晚為音樂頒獎禮演出時，耳機突然失靈，完全聽不到自己及音樂聲，只聽到沙沙聲似的「追台聲」，令她十分難過，返後台痛哭。問到昨天生日的她會否要求老公張繼聰送一部耳機給她？Kay坦言無心情，遭遇真的很難忘。至於生日願望？她表示希望自己工作順利，只寄望演出時不要再「追台」，又透露生日只要簡單跟家人一起慶祝。

　　張繼聰得知太太的「難忘經歷」，即發千字文慰妻，阿聰留言：「二十分鐘嘅痛苦，恐懼，徬惶，心血白費……對表演者嚟講，係災難。災難係堅嘅，不過我認為你更堅，你仍然奮力完成整個演出，經歷係用嚟強化自己嘅……。」

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