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重演被摑一幕 陳瀅江嘉敏同牀認尷尬

2019-03-14 列印
■陳煒（左）重演掌摑陳瀅一幕。
■陳瀅與江嘉敏有感情戲。
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　　陳瀅、陳煒、江嘉敏及莊思明等昨天到觀塘啟業邨宣傳新劇《福爾摩師奶》。陳瀅與江嘉敏日前有場同牀戲，她與江嘉敏要頭貼頭傾計，拍攝時有點尷尬，幸之前與江嘉敏合作過，大家感覺不會陌生。

　　另外，談到前晚播出的一集，演包租婆的陳煒怒摑陳瀅，二人於活動搞笑重演。煒哥笑說拍攝《宮心計2深宮計》時經常要掌摑人，她一roll機就要摑落去，等對手未有準備好就最自然！入行以來最深刻在亞視時，因為位置失準摑到甄志強留下五指印，她打完都好驚不停道歉。煒哥已忘了拍戲打過多少人，不過預告4月底會拍電影，其中一部會被男對手拳打腳踢。

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