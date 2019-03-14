  • 2019年3月14日 星期四
  • 20º
  • 78%
熱門： AirPods謝安琪張繼聰Google 大麻

日報新聞 > 娛樂

化老妝拍廣告唔敢睇 楊千嬅驚嚇親兒子

2019-03-14 列印
■楊千嬅忙於籌準備巡唱。
■日前，千嬅和丁子高化老妝拍廣告。
Previous Next

　　楊千嬅昨日出席理財活動，在廣告中她和丈夫丁子高齊齊化80歲老妝，千嬅坦言不敢再看，免得再淚灑人前。由於與老公提早經歷「生離死別」，加深夫妻感情。千嬅又指兒子Torres看到片段也眼紅紅，謂不想二人變老，問父母為何變成這樣，幸好她解釋只是拍廣告後，兒子才釋懷。

　　千嬅透露最近忙於準備巡唱，她表示本月30日率先在廣州開鑼，明年便「巡返」香港，演出前夕除操體能外更要食得清淡。另外，對於陳冠希在社交網站自稱與千嬅及陳奕迅不是朋友，千嬅表示無留意該則帖子，但直認二人少聯絡，追問有否不開心？她說：「我當他是朋友，所以不多作回應了！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd