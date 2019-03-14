﻿修訂《逃犯條例》影響廣 演藝界紛表關注 陳志雲：極大保留 李珊珊：不可倉促

保安局就一宗本港女子在台灣被殺案，疑犯潛逃回港，因港台無相互移交逃犯協定，上月提出修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》，容許以一次性個案方式移交逃犯，適用範圍增加包括台灣、澳門及內地等地區。



然而有關法例修訂影響甚廣泛，若成功修例，將涵蓋《逃犯條例》 附表中的46項不同罪行類別，對普通市民和商界都有影響，經常穿梭兩岸三地演出的藝人亦對此表示關注！



本港《逃犯條例》 附表載列46項罪行類別，包括謀殺、綁架、惡意傷人、性罪行(包括強姦)外，亦包括破產法或破產清盤法所訂的罪行、與證券及期貨交易有關的罪行、與財政事宜、課稅或關稅有關的罪行等，適用範圍甚廣泛，故修例建議提出後，即引起各界關注。



兩岸三地藝人憂潛在風險



全國政協常委林建岳日前表示，商界對修訂《逃犯條例》有憂慮，擔心會影響香港的經營環境，希望政府就修例內容多作解釋，又認為先剔除涉及商業行政失誤的罪行，有助釋除市民及商界疑慮。



經常穿梭兩岸三地拍戲拍劇、出騷揾真銀的藝人亦容易在外地碰到糾紛，可能涉及與上述罪行有關的法規，若有關條例成功修改後，就要面對未能預見的法律程序，潛伏風險。



很容易誤墮法網



活躍本港娛圈幕前及行政工作的陳志雲對修訂《逃犯條例》建議有極大保留，「我不懷疑特區政府提議修例的良好意願，不過由於內地法例及司法制度跟香港有極大差異，法庭能夠把關的實在有限，特區政府不能不考慮香港人包括演藝界及在香港營商人士的憂慮。以往故意撇除這樣的一個安排，是對所有在香港的人的保障，而不是一個漏洞。這麼重大的一個議題，應該用更長的時間諮詢大眾，從詳計議。就台灣這個別件事，應以個別個案來處理，不應該因此而將移交安排無限擴大。」



環星歌手楊立門強調，商界對修例有保留，不是希望包庇一些在內地犯法的商人，而是因為有不少個案，例如勞資糾紛、金融交易等，港商很容易誤墮法網，或遭人誣告，在內地較難維護自己的法律權益。故此，他們只支持引渡安排一些侵犯人身、性命安全的罪行，不包括涉及商業經濟的罪行。



宜不包括商業經濟罪行



陳煒亦很關心修例，「如果罪有應得嘅人可以引渡返去原本犯罪嘅地方審訊及受到制裁，當然係好事啦，但裏面亦暗藏一些疑慮，由政府同中央溝通。我相信點都好過冇引渡條例嘅。」但陳煒坦言不太清楚各地法例，「坦白講，作為一個奉公守法市民，其實我都唔太清楚各地嘅司法條例！」



王賢誌稱，「要係最嚴重嘅罪行，例如謀殺係牽涉人命嘅應該移交，冇理由你殺咗人返咗香港逍遙法外，謀殺係應該引渡，但其他可以斟酌，唔係乜都要，如果係件事就好複雜。」



李珊珊則表示：「要有足夠時間同市民進行諮詢，因為係全香港人嘅事，唔可以倉促，至於支唔支持，同台灣傾掂先啦，香港人有憂慮好正常，傾好咗，要令市民對體系有信心，唔好急進，唔可以再用一刀切或完全唔理嘅方法。」



莊思敏的意見為，「可以將疑犯移交係件好事，畢竟香港、大陸同台灣呢幾個地方都好近，如果任何一個人喺其他地方犯咗法，佢可以好快咁逃離咗而唔需要負任何刑責，今次修例可以將犯人移交當地進行審判會好啲。」



本報記者