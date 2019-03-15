　側田化80歲老妝再踏紅館

美國六十三歲壽星爸爸克里斯Chris Ferry，突然受到了來自全球各地的電話祝壽轟炸，原因竟是他的兩個兒子花重金在大西洋城的高速公路邊租下巨幅廣告牌，掛上父親的巨幅照片和生日祝福，還留下了他的手機號碼，令他一天內接到無數好心人的祝福短訊和電話。 克里斯本月十六日將迎來六十二歲生日，連日來他接獲成千上萬個來自世界各地的電話及短訊祝賀，除了本地外，還有來自美國各大州，甚至遠至盧森堡、尼泊爾、德國、非洲肯尼亞的陌生人都祝他「生日快樂」，令他莫名其妙。直至他詢問來電者，才赫然知道在新澤西州阿特蘭大城公路上，一塊大型廣告牌上登有他的相片、祝壽賀詞，還有手機號碼！ 據報，廣告牌自本月...

2019-03-15