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　側田化80歲老妝再踏紅館

2019-03-15 列印
■側田有諗過請嘉賓，但一定要配合主題。
■側田提起跟朋友談到安老保險，得知年金要到90歲才可領取，他不禁質疑屆時可能已失智。
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　　昨日，側田舉行記者會宣佈將於6月14日及15日假紅館舉行《My Beautiful Curse》演唱會，阿田透露演唱會以倒敍形式進行，他將會以化了80歲老妝的形態震撼亮相。

　　對於事隔一年多再踏紅館，側田會再次挑戰四面台，以及會以嶄新模式演繹。他透露會用歌曲貫穿整個個唱，更會邀請例如芭蕾舞團、魔術表演等協助訴說故事。他說：「觀眾睇大銀幕都會跟番個唱嘅節奏，所以特別請咗另一個導演負責。」他坦言以往的個唱模式偏向綜藝，好處是現場好有氣氛。是次轉了模式，希望觀眾從中得到他想帶出的訊息。問到是否真的想唱到80歲？側田說：「唱到當然最好，事實上好少歌手可以做到，呢個目標太遠，我仲有40年。」

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