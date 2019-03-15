復工開劇 哮喘復發 不敵C奶余思霆封胸田蕊妮

「視后」田蕊妮放完一年長假期後，早前跟曹永廉(阿廉)合作拍廖晉碩監製的TVB新劇《她。她。她的少女時代》，拍戲期間撞正宣傳新碟《Saturnian》，結果捱到病，中咗流感。不過，阿田好專業仍然頂硬上。日前，阿田繼續拍攝新劇，當日在gym room的場口相當養眼，有33C、17年華姐冠軍余思霆性感上陣，阿田只需行行企企，輕輕鬆鬆又收工。採訪：方騫平 攝影：李權威



早排，田蕊妮患上甲型流感被逼停工一天，高燒退後即復工，仲要晨早去西貢菠蘿輋拍踩單車外景，吹足一日冷風，真陰功。翌日又隨隊到中環一間gym取景，拍攝場口講跟阿廉離婚後的阿田痛定思痛，發奮做運動。其後，阿廉欲跟阿田復合，遂求教前妻，爭取復合機會。期間阿田巧遇着住運動bra top露馬甲線的梁芷珮，由於她是導致阿田跟前夫分開的第三者，阿田忍不住上前寸對方。另一邊廂，54歲的阿廉因為劇情需要做掌上壓動作，假戲真做，寶刀未老呀。



33C余思霆搶Fo



現場所見，33C的余思霆bra top上陣，仲要大顯身手，凌空做一字馬及平衡支橕動作，24歲的她晒胸，青春無敵向阿廉拋眉眼成功搶fo。連阿田戲外都睇到嘩嘩聲，對她非常欣賞，大讚思霆身材好正，筋骨又鬆軟，好犀利。阿田笑說：「呢場戲帶點搞笑成份，係講少女對叔叔幻想，因為唔想我同阿廉復合搞搞震，向我挑機。」



女人四十的阿田其實索到爆，問她和余思霆邊個正啲？阿田卻說：「做運動為身體健康，唔應該同人比較。」不過，她自爆甲型流感後變咗氣管炎，原本斷尾的哮喘更復發，所以目前要養好身體，不可以做太劇烈運動，同時要食擴張氣管藥。她又否認休息太耐唔習慣開工，可能係天氣忽冷忽熱所致。



另外，阿廉話戲中有好多攬錫戲「衝擊」，所以對余思霆色誘鏡頭習以為常，加上同她拍過幾個月的《兄弟大茶飯》，大家都好熟唔會尷尬。仲大讚思霆是華姐，梗係靚啦！



