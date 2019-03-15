電影改編自真人真事，為求拍得逼真，兩男角拍攝前每日進行超過10小時操肌及練拳，連續個半月只食雞胸及烚西蘭花！馬志威為一場瘦身戲，要30小時不吃不喝。他形容現階段係人生中最fit時候：「雖然冇量度，但總之胸肌好大，其實都考慮好耐，黐線嘅咩拍得咁辛苦，又要操肌又要除衫，O依家再問我，如果開續集都會再拍，因為係一次難忘經驗。」楊柳青大笑說：「早知用手幫你哋度吓胸肌啦，蝕咗添。」林耀聲補充：「辛苦就梗㗎，本身有玩過泰拳，經過呢次感覺好似過咗兩個月拳手生活，連教練都問我：『既然操到咁fit有冇興趣真係出番次賽呀？』唔好喇，做演員，打傷塊面點算呀！」Wyiona就話兩人身形同唐文龍一樣咁正。
肋骨移位又舊患復發
三人坦言拍到傷痕纍纍，飾演巴西柔術教練的楊柳青落地時唔識得卸力，結果肋骨撞到對手膝蓋，搞到肋骨移位發炎，感覺似有骨插住個肺咁呼吸唔到，凌晨去咗醫院睇醫生，好彩唔係太嚴重。馬志威第一日喺拳館拍打戲觸發腰部舊患，條腰痛到唔郁得，要攤喺墊咗冰嘅軟墊上；林耀聲只係扭傷咗趾公。不過，他依然好博，喺4層樓咁高嘅堤壩度sit up，好驚險。
林耀聲爆楊柳青係女鐵人，好大力，有場對打戲被她撻到透唔到氣，問Wyiona怕唔怕嚇親唐文龍？她說：「個個男仔都好驚，唔知點解覺得做gym同打拳嘅女仔，拍拖都會打男朋友，佢哋諗我好暴力咁，哈……」