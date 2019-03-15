林耀聲馬志威拍到周身傷 ﻿楊柳青﻿﻿好揪得﻿﻿唔怕嚇親唐文龍﻿

由楊柳青(Wyiona)、馬志威及林耀聲主演，講述綜合格鬥（MMA）的熱血勵志電影《入鐵籠》好有睇頭。問到操得一身結實肌肉的馬志威及林耀聲還是大大隻的緋聞男友唐文龍更吸引時？「巴柔女神」楊柳青笑住避談說：「個個男仔都吸引，尤其係去到成熟年紀，認真做事就好有吸引力！」 採訪：方騫平 攝影：李權威







電影改編自真人真事，為求拍得逼真，兩男角拍攝前每日進行超過10小時操肌及練拳，連續個半月只食雞胸及烚西蘭花！馬志威為一場瘦身戲，要30小時不吃不喝。他形容現階段係人生中最fit時候：「雖然冇量度，但總之胸肌好大，其實都考慮好耐，黐線嘅咩拍得咁辛苦，又要操肌又要除衫，O依家再問我，如果開續集都會再拍，因為係一次難忘經驗。」楊柳青大笑說：「早知用手幫你哋度吓胸肌啦，蝕咗添。」林耀聲補充：「辛苦就梗㗎，本身有玩過泰拳，經過呢次感覺好似過咗兩個月拳手生活，連教練都問我：『既然操到咁fit有冇興趣真係出番次賽呀？』唔好喇，做演員，打傷塊面點算呀！」Wyiona就話兩人身形同唐文龍一樣咁正。



肋骨移位又舊患復發



三人坦言拍到傷痕纍纍，飾演巴西柔術教練的楊柳青落地時唔識得卸力，結果肋骨撞到對手膝蓋，搞到肋骨移位發炎，感覺似有骨插住個肺咁呼吸唔到，凌晨去咗醫院睇醫生，好彩唔係太嚴重。馬志威第一日喺拳館拍打戲觸發腰部舊患，條腰痛到唔郁得，要攤喺墊咗冰嘅軟墊上；林耀聲只係扭傷咗趾公。不過，他依然好博，喺4層樓咁高嘅堤壩度sit up，好驚險。



林耀聲爆楊柳青係女鐵人，好大力，有場對打戲被她撻到透唔到氣，問Wyiona怕唔怕嚇親唐文龍？她說：「個個男仔都好驚，唔知點解覺得做gym同打拳嘅女仔，拍拖都會打男朋友，佢哋諗我好暴力咁，哈……」



