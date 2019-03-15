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AKB停辦總選舉 四屆冠軍指原感可惜

2019-03-15 列印
■指原莉乃曾四度勝出總選舉做「AKB一姐」。 資料圖片
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　　日本AKB組合運營會社AKS前晚宣佈，今年停辦已舉辦10屆、 由Fans票選的AKB家族組合人氣總選舉。曾四度獲總選冠軍的指原莉乃獲悉後感到十分可惜，多名成員亦表示感到很意外。

　　有指停辦主因是AKB近年人氣大不如前，亦有指是因發生NGT成員山口真帆被Fans襲擊卻要公開道歉事件，AKS方面或怕山口會因獲得眾多「同情票」而奪冠的話，場面會甚尷尬。

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