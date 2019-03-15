﻿揭《三夫》秘史 曾美慧孜增肥30磅致停經 陳果命男女角「打真軍」

由陳果執導的「妓女三部曲」最後一章電影《三夫》，在「香港電影金像獎」獲提名最佳電影、導演、女主角及新演員，肯定是近期話題之作，戲中涉及大量性愛場面，內地女主角曾美慧孜（小美）以全裸演出，而劇場演員出身的男主角陳湛文（Peter）亦要露股。Peter更大爆原來導演陳果最初要求他們「打真軍」，希望他們以全冇底線情況下拍攝，小美和Peter亦已答應，預咗嚟真去做。而增肥30多磅演出的小美亦自爆搞到停經兩個月，咁瞓身演出難怪先後捧走「香港電影評論學會」及「香港電影導演會」的女主角獎。



陳果透露斷斷續續搵了多年主角，一直找不到，特別是女主角，「香港嘅女演員聽見要露冇人夠膽演，後尾經朋友介紹我去內地見到小美，第一次見佢已答應演出，我基本上都揀定咗佢，雖然之後都有再見其他人，但都係敷衍了事。」至於男主角Peter亦是透過朋友介紹，「我唔想要啲小鮮肉咁嘅樣，同埋我覺得佢同小美碰埋，外形好唔夾咁就啱啦！」



非陳果不肯拍



Peter話最初都有掙扎，因為除了要露，原來導演一開波仲要求「打真軍」，「最後我唯有當自己拍歐洲片嘅演員咁豁出去。」小美話露同埋「打真軍」都唔係最膽心，「我反而認為這個是個難得的機會，作為演員這種有發揮的角色，絕對是可遇不可求的。」不過Peter和小美都坦言若果導演不是陳果就未必答應，小美說：「在內地讀電影的有兩個導演會特別喜歡，一個是陳果，另一個是王家衛。」講到「打真軍」，陳果解釋為何最初有此想法，「如果演員接受到咁樣，可以更加放去演出，好似我嗰時拍《那夜凌晨 我坐上旺角開往大埔的紅van》，有場女學生喺草叢嘅強姦戲，我都同個女仔講，你預咗要露，咁樣對手先可以好自然咁扯開佢啲衫，唔使避穿崩走光咁多嘢，大家都會做得放啲，不過到拍嘅時候，覺得冇咁嘅需要，今次情況都係一樣，拍時覺得唔使真做。」不過卻令Peter邊拍邊驚，「每次拍呢啲場口時聽到導演叫我去遮重要部位，我就鬆一口氣。（唔知邊場要？）係呀！過得一場得一場啦！」



獎項不抱期望



除了裸露外，小美為角色專登增肥30多磅，她笑言增磅期間像隻豬，「我每日瞓醒就是食，肚餓就食麥記，最高紀錄一日食七、八餐，食飽就瞓覺，結果花了個多月增了30多磅，當時膝頭開始痛，月經都失調，兩個月都沒有來，但導演最初還是覺得我未夠胖，口依家花了大半年時間減磅，仍未回復原來體重。」陳果話因為故事是講低端人士，「如果太靚唔係咁似，所以愈肥愈好，但係因為冇時間等要開拍。」小美坦承接拍電影時，亦有膽心會像湯唯當年拍《色戒》一樣被封殺，「不過後來始終覺得機會很難得，上了飛機來香港拍就沒有再想太多了。」陳果就解釋因電影不會在內地上映，相信小美同湯唯的情況有所不同。



該片繼「香港電影評論學會」奪得最佳導演、電影及女主角獎後，日前再在「香港電影導演會」再得最佳女主角獎，問到會否對在金像獎奪獎加強信心，小美坦言有信心，「一定要對自己有信心的，但獎項真的很難說。」自言見慣風浪的陳果也希望小美奪獎，「我呢啲見慣冇乜所謂，但佢真係為套戲付出咗好多，好想佢得到獎作肯定，不過我叫佢唔好抱太大期望，呢啲嘢好難講。」











撰文：杜淑霞



攝影：李維隆 服裝：



miu miu (曾美慧孜)