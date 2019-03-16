Rose希望再到台灣識男仔，但不擔心Bosco「嬲豬」，皆因二人只是普通朋友。她又直認恨拍拖，但年紀尚輕，不用參加Speed Dating，寧願等人搭訕。
恨結識台男 陳嘉桓唔怕激嬲Bosco
Rose希望再到台灣識男仔，但不擔心Bosco「嬲豬」，皆因二人只是普通朋友。她又直認恨拍拖，但年紀尚輕，不用參加Speed Dating，寧願等人搭訕。
恍似打機 紐西蘭瘋狂恐襲 直播清真寺槍殺 極右白人奪49命
紐西蘭一向予人寧靜、安全的印象，但當地時間昨午基督城發生血腥恐襲事件，一批激進白人持槍闖入兩間清真寺亂槍掃射，最少造成四十九人死亡，另二十多人重傷。冷血槍手以隨身攝錄機拍下行兇畫面，濫殺無辜全程網上播...
2019-03-16
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凌友詩遭罰50萬台幣 發言支持兩岸統一
五十七之齡卻自稱「平凡台灣女孩」的港區台籍全國政協委員凌友詩，在政協大會發言，揚言支持兩岸統一，引起爭議。台灣內政部昨天表示，凌友詩擔任中共全國委員會委員，違反了台灣條例不得擔任中共黨政軍職務規定，裁處新台幣五十萬元罰款。 港區台籍全國政協委員凌友詩日前發表演說，揚言支持兩岸統一。惟台港網絡流傳她持有美國綠卡，她接受《星島日報》訪問時極力否認。而台灣內政部昨天表示，凌友詩擔任中共「中國人民政治協商會議」第十三屆全國委員會委員，已違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第三十三條第二項不得擔任中共黨政軍職務規定，依該法第九十條第三款規定，裁處新台幣五十萬元罰款。 台灣內政部表示，依...
2019-03-16
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歐盟：須27成員國一致同意 英下議院通過押後脫歐
英國國會下議院周四大比數通過向歐盟提出把英國原定於本月二十九日的脫歐日期，押後至六月底。這項要求必須得到歐盟二十七個成員國一致同意，方可落實。歐盟領袖則認為，英國要起碼延遲脫歐一年，以尋找方法打破僵局。 英國國會下議院周四以四百一十三票對二百零二票，押後脫歐日期最少三個月至六月底。歐盟各國領袖定於本月二十一和二十二日在布魯塞爾舉行高峰會議。預料文翠珊到時會出席及正式提出延遲脫歐的要求。歐盟委員會表示，歐盟會考慮任何要求，但需要仔細分析英方提出的理據及延遲多久。歐盟一名高層官員透露，圖斯克認為，英國需要延遲脫歐最少一年，甚至要延遲一段更長時間，藉以在國內建立共識。 文翠珊準備...
2019-03-16
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曦臺入場價768.8萬
由宏安地產及旭輝控股合作發展的油塘曦臺，日前公佈首批66伙價單，包括兩房及三房戶，計算最高13%折扣後，折實768.8萬入場，即日開放示範單位及收票，最快下周開售。 宏安地產行政總裁黃耀雄指出，曦臺首...
2019-03-16
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兩會提減增值稅 港股彈160點
人大閉幕，總理李克強於記者會上發出穩定信號，揚言今年要更大規模減稅降費，不會讓內地經濟增速滑出合理區間。中港股市昨日借勢炒上，滬指收復3000關，恒指亦重越29000關，收報29012，升160點。大...
2019-03-16
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親兵復開馬「達」 施丹變法啟動
以退為進的施丹回歸皇家馬德里執教即獨攬大權，進行遲來的變革。據指他已為銀河艦隊制定今夏擴軍大計之餘，還指今季餘下賽事重用被前帥冷落的馬高阿辛斯奧、艾斯高及馬些路，這三名親兵今晚西甲勢聯手領軍主場大勝弱旅切爾達，替恩人打響變革第一炮，讓球主客和讓兩球「主勝」無問題。（Now632台今晚11:15直播） 去夏因改革方針與主席佩雷斯意見不合一拍兩散的施丹，周一正式二度入主皇馬即揚言銀河艦隊需要改變：「當我離開班拿貝時，球隊已需要改革，如今要做改變的地方有很多，要逐步進行。」 歐聯功臣自發加操 施丹回歸首個改變，據指將會重新以一起完成歐聯三連霸的功臣為球隊骨幹，務求重拾昔日...
2019-03-16
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潮牌手袋 三折速購
潮牌Select Shop Twist於3月20日（三）起推出網店限定優惠，多款精選潮袋會以低至三折發售，各位揀好心水貨，就要準時登入網站，皆因數量有限，先購先得。 今次推出的優惠以手袋為主，...
2019-03-16
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王子涵親爆 晶哥女 演活「糕姐」彈起 曾被TVB導演玩謝
日前播完的劇集《荷里活有個大老千》反應好好，帶挈主角「砵仔糕」(丁小雨)、王晶女兒王子涵成功彈出。29歲的紅人王子涵(Ada)被人屈「靠父蔭」上位，幸前輩鄭則仕開口力撐，話係「我要捧世侄女」。而Ada...
2019-03-16
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巴士的點評——你插我華為，我隊你波音
隨着波音737 Max全面停飛，這款飛機發生兩次空難的成因，惹起極大關注，現時所有線索都指向飛機整體的設計。 波音737投入市場已經五十年，早自二○○六年，波音已經開始討論使用波音787的簡潔設計來取代現有的737機型。不過，事情的轉折點在二○一○年，波音的死對頭法國的空中巴士，設計出新型的空中巴士A320neo，並計劃在二○一六年投入服務。A320neo的賣點是相當慳油，燃油是航空運輸的主要成本，如果波音不在這方面趕上，將會被空巴擊潰。結果在二○一○年，波音批准了737 Max的項目。 波音放棄了發展787的設計，改為在737機體上裝配新型引擎，對抗空巴A320neo的挑...
2019-03-16
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馬場浮世繪——明日入場可獲打吡Cap帽
四歲馬經典賽事系列壓軸戰的寶馬香港打吡大賽，將於明日在沙田馬場隆重舉行，國際巨星「打吡大使」甄子丹將親臨沙田馬場，為一眾參賽馬匹打氣，見證打吡盟主誕生，並將出席頒獎禮頒發紀念品。 明日每位入場人士，均...
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