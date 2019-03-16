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﻿恨結識台男　陳嘉桓唔怕激嬲Bosco

2019-03-16 列印
■Rose澄清上次去大馬無見緋聞男友黃宗澤。
■Rose在現場的道具乳牛前玩揸牛奶。
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　　陳嘉桓（Rose）昨日出席有關台灣的活動時透露經常到當地旅行，環島也試過兩次，曾幻想嫁到台灣便可大歎美食，惜暫未結識過台灣男友。笑問下次到台灣會否又被發現與緋聞男友黃宗澤（Bosco）齊齊「打卡」？Rose強調上次去馬來西亞無約Bosco，只是在群組詢問美食，對方介紹去食肉骨茶，並謂對方要開會，根本無見面，反而有約周柏豪及蔚雨芯。

　　Rose希望再到台灣識男仔，但不擔心Bosco「嬲豬」，皆因二人只是普通朋友。她又直認恨拍拖，但年紀尚輕，不用參加Speed Dating，寧願等人搭訕。
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