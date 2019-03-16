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﻿「野佬」擬搞7年之癢音樂會

2019-03-16 列印
■野佬盼港人在壓力中亦能找到樂趣。
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　　好耐未五子合體接受訪問的樂隊Yellow（野佬），昨日齊人到電台谷新歌《新類型人的愛》。他們表示新歌是借動漫卡通片「高達」為主題，算是上一次推出的歌曲《男兒當入樽》的承接。新歌希望能反映現今社會人工作的枯燥，該怎樣去尋找樂趣，而野佬的尋找快樂方式就是做音樂。結他手何兆基稱前年舉辦過動漫主題音樂會，惜「損手」收場。他們正打算在年尾舉行音樂會，名為「野佬7年之癢」演唱會，慶祝他們成立7周年。

　　此外，何兆基提到好友盧巧音（Candy）早前到日本參加馬拉松，表示當時和Candy老公Sammy一起在終點位置打氣，大讚她已「超額完成」賽事！
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