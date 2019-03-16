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周汶錡攝太歲否認求子

2019-03-16 列印
■周汶錡稱對新機場「冇Feel」。
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　　周汶錡（Kathy）昨日出席舊機場回顧展，她指10歲首次出國、跟合唱團去澳洲是在九龍城啟德機場上機，而最難忘是啟德最後一日，因她當時正搭飛機回港，看到窗外的風景非常感觸。談到有指她和老公摸龍牀「求子」？Kathy指當日只去「攝太歲」，不知道甚麼是龍牀，笑說摸完再生都是仔就不好，如果可以確保生女才再考慮。

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