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鄧達智八小時手術割前列腺癌

2019-03-16 列印
■鄧達智指癌細胞無擴散。資料圖片
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　　去年6月，鄧達智與醫生男友陳梓欣在英國註冊結婚。昨日有報道指，鄧達智婚後兩個月身體不適，入院檢查後發現泌尿系統指數不正常，確診前列腺癌二期。

　　日前，鄧達智入院進行手術，經過八小時的手術成功切走癌細胞，現已回家休息。他更幽默地說：「先旨聲明，我沒有小便滴濕鞋，私生活都OK的。」陳梓欣坦言唔覺得是大考驗，認為生老病死是每個人必經的。

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